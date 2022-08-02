Пять российских велогонщиков получили приглашение выступить в многодневной трековой гонке 6 Giorni delle Rose в Италии

Пять российских велогонщиков в составе испанского клуба Barcelona Road Cycling Group приглашены выступить в многодневной трековой гонке 6 Giorni delle Rose в Италии.

Приглашения получили Денис Денисов, Лев Гонов, Иван Новолодский, Влас Шичкин и Илья Щегольков. Гонка пройдет с 1 по 6 августа в Фьоренцуола-д’Арда.

Россияне будут выступать в нейтральном статусе.

«Наши гонщики будут выступать в составе испанского клуба Barcelona Road Cycling Group. Они подали заявку, организатор их пригласил.

Дальше будет техническая комиссия, которую возглавляет комиссар UCI. Он может посмотреть на эту историю, закрыв глаза. Судейская комиссия будет завтра или сегодня позже вечером.

Но я не вижу тут проблем, здесь не нарушаются правила, которые были определены международным союзом.

Да, спортсмены выступают за испанский клуб, да, они – россияне, и это не противоречит тем правилам, которые есть на сегодняшний день», – заявил глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.