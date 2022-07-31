Россиянка Тамара Дронова заняла 15-е место по итогам первой в истории женской многодневки «Тур де Франс»

Российская велогонщица Тамара Дронова, выступающая за команду Roland Cogeas Edelweiss Squad, стала 15-й в общем зачете женской многодневки «Тур де Франс».

Дронова выступала под нейтральным флагом.

Победу одержала нидерландская гонщица Movistar Аннемик ван Влетен, второй стала ее соотечественница Деми Воллеринг из команды SD Worx, третьей – представительница Польши Катаржина Невядома из Canyon-SRAM Racing.

Женская многодневка «Тур де прошла впервые в истории. Гонка состояла из восьми этапов, общая протяженность маршрута составила 1033,6 км.