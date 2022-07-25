Екимов о 5-м месте Власова на «Тур де Франс»: «Выдающимся результат будет, когда он встанет на подиум или выиграет. Здесь хорошее выступление»

Глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) прокомментировал пятое место гонщика Bora-Hansgrohe Александра Власова в общем зачете «Тур де

«Выдающимся результат будет, когда он встанет на подиум или выиграет – это будет супер. Здесь хорошее выступление, учитывая то, что в этом году у него был ряд крупных побед, особенно в многодневных гонках.

«Тур де Франс» – особые соревнования, где другое напряжение, конкуренция значительно выше, хотя все те же гонщики.

Саша – молодец, у него было падение, после падения всегда сложнее продолжать гонку, он все препятствия преодолел, тем более это его первый «Тур де Франс». Дебют состоялся, очень хороший дебют», – сказал Екимов.

Также глава ФВСР объяснил, почему Власов не выступит на Спартакиаде.

«Конечно, какая Спартакиада сейчас? Сюда приехать – целая история, а человеку по контракту выступать, команда на него рассчитывает, возможно, даже на «Вуэльту Испании» еще поедет», – отметил Екимов.

Александр Власов: «Тур» стал преодолением. Только на терпежке и вытаскивал, страдать пришлось каждый день»