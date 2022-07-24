Денис Меньшов: «Власов – очень одаренный гонщик. Ему вполне по силам при хороших обстоятельствах быть в топ-3 на «Тур де Франс»

Победитель «Джиро д’Италия» 2009 года заявил, что можно поздравить с успешным выступлением на «Тур де Франс».

Власов занял 5-е место в генеральной классификации дебютного для него .

«Думаю, что мы можем поздравить его с успешным выступлением. Дебют на «Туре», топ-5 – это действительно хороший результат. Свой первый «Тур» я ехал с другими задачами, так что даже и места итогового не помню.

Саша – гонщик очень одаренный. Это в первую очередь, и, разумеется, очень важно, что он умеет действовать грамотно тактически.

Сейчас у него есть место в топ-5, и он в таком возрасте, когда уже есть определенная база, уже есть опыт. Думаю, вполне по силам при хороших обстоятельствах быть дальше в топ-3 на «Туре», – сказал Меньшов.