Мигель Анхель Лопес находится под следствием по делу испанского врача Майнара, обвиняемого в незаконном обороте медицинских препаратов

Колумбийский гонщик «Астаны» находится под следствием по делу испанского врача и физиолога Маркоса Майнара.

Лопес должен был стартовать в однодневной гонке Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika, но в аэропорту Мадрида его встретили агенты Центрального оперативного отдела (UCO) – подразделения Гражданской гвардии Испании.

Майнар был арестован 11 мая. Ему предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с незаконным оборотом медицинских препаратов и отмыванием денег. После дачи показаний он был отпущен на свободу, но обязан отмечаться в суде каждые две недели.

Профессиональная карьера Майнара была связана с несколькими случаями применения спортсменами допинга – анаболических стероидов и ЭПО. Однако в настоящее время против врача нет санкций со стороны каких-либо федераций или антидопинговых органов.

Следствие выясняет связи велогонщика с врачом. Изначально Лопес был вызван в качестве свидетеля, однако статус был изменен на «находящегося под следствием».

Слушания по делу пройдут осенью в испанском Касересе.