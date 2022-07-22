Мигель Анхель Лопес находится под следствием по делу испанского врача Майнара, обвиняемого в незаконном обороте медицинских препаратов

Колумбийский гонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес находится под следствием по делу испанского врача и физиолога Маркоса Майнара.
Лопес должен был стартовать в однодневной гонке Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika, но в аэропорту Мадрида его встретили агенты Центрального оперативного отдела (UCO) – подразделения Гражданской гвардии Испании.
Майнар был арестован 11 мая. Ему предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с незаконным оборотом медицинских препаратов и отмыванием денег. После дачи показаний он был отпущен на свободу, но обязан отмечаться в суде каждые две недели.
Профессиональная карьера Майнара была связана с несколькими случаями применения спортсменами допинга – анаболических стероидов и ЭПО. Однако в настоящее время против врача нет санкций со стороны каких-либо федераций или антидопинговых органов.
Следствие выясняет связи велогонщика с врачом. Изначально Лопес был вызван в качестве свидетеля, однако статус был изменен на «находящегося под следствием».
Слушания по делу пройдут осенью в испанском Касересе.