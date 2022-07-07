Примож Роглич самостоятельно вправил плечо после падения на 5-м этапе «Тур де Франс» и продолжил гонку

Теги Тур де Франс происшествия Jumbo – Visma травмы Примож Роглич Велоспорт

Словенский гонщик Jumbo-Visma Примож Роглич вывихнул плечо в результате падения на пятом этапе веломногодневки «Тур де Франс».

Инцидент произошел за 30 км до финиша. Причиной падения стал соломенный тюк, выпавший из ограждения после того, как его задел мотоцикл сопровождения.

После падения Роглич вышел на обочину, взял кресло у болельщика, сел, самостоятельно вправил плечо и продолжил гонку. Он проиграл около двух минут соперникам по борьбе за общий зачет.

Теперь словенец занимает 44-е место в генеральной классификации, отставая на 2 минуты 36 секунд от лидера Воута ван Арта и на 2 минуты 17 секунд от Тадея Погачара.

«Тур де Франс». 5-й этап. Кларк победил, ван Арт – 16-й, Власов – 18-й

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