«Тур де Франс». 5-й этап. Гонщики проедут по равнинному маршруту с 11-ю секторами брусчатки протяженностью 19,4 км

6 июля пройдет пятый этап веломногодневки «Тур де Франс». Пелотон преодолеет равнинный маршрут с 11-ю секторами брусчатки протяженностью 19,4 км.

«Тур де Франс»

5-й этап

Лилль-Метрополь – Аренберг Порт дю Эно

157 км

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Начало – 15.00 по московскому времени

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 13.02,43

2. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 0,25

3. (Словения, UAE Team Emirates) – 0,32

4. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) – 0,36

5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 0,38

6. (Дания, Jumbo-Visma) – 0,40

7. (Словения, Jumbo-Visma) – 0,41

8. (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,48

9. (Германия, Groupama – FDJ) – то же время

10. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,49

11. (Австралия, BikeExchange – Jayco) – 0,50

12. (Великобритания, INEOS Grenadiers)...

15. (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,56...

26. (Колумбия, Arkéa Samsic) – 1,14...

80. (Великобритания, Israel – Premier Tech) – 2,20

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2022»

Составы всех команд на «Тур де Франс-2022»