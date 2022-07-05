«Тур де Франс». 5-й этап. Гонщики проедут по равнинному маршруту с 11-ю секторами брусчатки протяженностью 19,4 км

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6 июля пройдет пятый этап веломногодневки «Тур де Франс». Пелотон преодолеет равнинный маршрут с 11-ю секторами брусчатки протяженностью 19,4 км. 

«Тур де Франс»

5-й этап

Лилль-Метрополь – Аренберг Порт дю Эно

157 км

Профиль/Карта

Начало – 15.00 по московскому времени

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 13.02,43

2. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 0,25

3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0,32

4. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) – 0,36

5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 0,38

6. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 0,40

7. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,41

8. Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,48

9. Штефан Кюнг (Германия, Groupama – FDJ) – то же время

10. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,49

11. Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange – Jayco) – 0,50

12. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers)...

15. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,56...

26. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 1,14...

80. Кристофер Фрум (Великобритания, Israel – Premier Tech) – 2,20

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2022»

Составы всех команд на «Тур де Франс-2022»

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