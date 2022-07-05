«Тур де Франс». 5-й этап. Гонщики проедут по равнинному маршруту с 11-ю секторами брусчатки протяженностью 19,4 км

6 июля пройдет пятый этап веломногодневки «Тур де Франс». Пелотон преодолеет равнинный маршрут с 11-ю секторами брусчатки протяженностью 19,4 км.
«Тур де Франс»
5-й этап
Лилль-Метрополь – Аренберг Порт дю Эно
157 км
Начало – 15.00 по московскому времени
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 13.02,43
2. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 0,25
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0,32
4. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) – 0,36
5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 0,38
6. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 0,40
7. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,41
8. Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,48
9. Штефан Кюнг (Германия, Groupama – FDJ) – то же время
10. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,49
11. Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange – Jayco) – 0,50
12. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers)...
15. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,56...
26. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 1,14...
80. Кристофер Фрум (Великобритания, Israel – Premier Tech) – 2,20
Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2022»