Власов об этапах «Тур де Франс» в Дании: «Самое забавное было, когда трое болельщиков голышом бежали вдоль дороги. А еще много людей в костюмах, кричат, орут»

Российский велогонщик Bora-Hansgrohe Александр Власов рассказал, как для него сложились первые этапы многодневки «Тур де .

– Александр, как вам старт тура? Все ли идет по плану?

– В общем и целом – да. Старт получился довольно хорошим, как и планировал, все фавориты на генеральную классификацию идут сейчас примерно в одном времени. Остались небольшие разрывы из разделки на первом этапе. По поводу первой разделки – там был дождь, поэтому я сильно не рисковал и проехал чуть ниже своих возможностей.

– Можно было подобраться еще поближе?

– В принципе, относительно других разница в секундах небольшая. Поэтому все хорошо. На остальных этапах мы все заезжали в одно время.

– Как вам «Тур де Франс» по атмосфере? Что-то особенное?

– Да, скажу, что этот тур по атмосфере немного отличается от других гонок, потому что первые три дня в Дании было прямо очень много болельщиков. Я не ожидал такого – люди стояли буквально на протяжении всей дистанции. Второй этап был 200 километров, и от старта до финиша было полно людей на дорогах. Как будто вся Дания вышла посмотреть на гонку.

– Это приводило к каким-то забавным случаям?

– Насчет забавных случаев... Ну да, было. Самое забавное было то, что там трое болельщиков вообще полностью голышом бежали вдоль дороги, это все заметили. А еще много людей в костюмах, кричат, орут. То есть очень шумно и громко вообще практически постоянно. Даже между собой было тяжело разговаривать во время гонки, потому что рев болельщиков вообще все перебивал.

В целом гонка более нервная и стрессовая по сравнению с другими, это бросается в глаза. Потому что все понимают, что это самая важная гонка в году и что даже на этих равнинных этапах, которые сейчас были, невозможно выиграть «Тур де Франс», но можно его проиграть. Поэтому все стараются быть впереди, опасаются завалов. Из-за этого постоянно все лезут вперед. Получается, мне кажется, только более опасно, чем обычно.

– Во время вашего пребывания в Дании в Копенгагене произошел теракт, в котором погиб россиянин. Как-то на вас это повлияло?

– Я прочитал про это, да. Жаль людей, я очень соболезную. Что касается нас, то это вообще никак не затронуло. В это время мы уже уехали из Копенгагена. А через три дня во Францию улетели, – сказал Власов.