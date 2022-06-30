Власов о «Тур де Франс»: «Надо пережить первую неделю, проехать без потерь брусчатку, а там посмотрим, как будет в горах. Буду бороться за победу»

Российский велогонщик Bora-Нansgrohe Александр Власов поделился ожиданиями от веломногодневки «Тур де Франс».

– Вообще стараюсь не выделять мысленно какие-то «особенные» моменты перед гонкой. Надо «пережить» первую неделю, проехать без особых потерь брусчатку, а там уже посмотрим, как будет нога в горах.

На пресс-конференции упомянул Альп д’Юэз, потому что это очень знаменитый подъем. Но чтобы голову «особенными» моментами забивать на три недели вперед — это не для меня, всегда настраиваюсь от этапа к этапу.

– Так на что вы способны? Какие у вас амбиции?

– Буду бороться за победу. Посмотрим, как будет складываться гонка.

– Сможете с партнерами по команде навязать борьбу Тадею Погачару и Рогличу с Вингегором?

– Разумеется, Погачар сильнейший и победить его будет сложно, очень сложно. Шанс есть, нужно грамотно ехать. Увидим, что получится. Примож Роглич с Йонасом Вингегором очень сильны, но увидим, как оно будет в горах, – сказал Власов.

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2022»