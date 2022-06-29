Тренер Власова: «Коронавирус у Александра был бессимптомный, он чувствует себя здоровым. Все надеются, что он стартует на «Тур де Франс»

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Алексей Редаков, тренер велогонщика Александра Власова, рассказал о том, как спортсмен перенес коронавирус.

Валсов снялся с «Тура Швейцарии» из-за болезни, хотя лидировал в общем зачете. Недавно спортсмен был заявлен капитаном команды Bora-Hansgrohe на «Тур де Франс».

«Коронавирус у него был бессимптомный, он чувствует себя здоровым. Чуть-чуть был заложен нос первые два дня, потом все прошло, он тренируется самостоятельно, до сих пор по правилам в изоляции, вчера сдавал последний перед «Тур де Франс» тест на коронавирус.

Команда Bora-Hansgrohe заявила его капитаном, все надеются, что он стартует, цель – быть максимально близко к подиуму, это очень сложно», – сказал Редаков.

«Тур де Франс» пройдет с 1 по 24 июля.

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