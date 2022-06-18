«Тур Словении». 4-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с финишем в подъем второй категории

18 июня пройдет четвертый этап многодневки «Тур Словении». Гонщики проедут горный маршрут с финишем в подъем второй категории.

4-й этап

Лашко – Велика Планина

152,4 км

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Начало – 12.05 по московскому времени.

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. (Словения, ) – 11.41,58

2. (Польша, UAE Team Emirates) – 0,07

3. Домен Новак (Словения, Bahrain – Victorious) – 0,55

4. Никола Кончи (Италия, Alpecin-Fenix) – 1,10

5. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) – 1,36

6. Лука Мезгец (Словения, Team BikeExchange – Jayco) – то же время

7. Матей Мохорич (Словения, )

8. Давиде Габбуро (Италия, Bardiani-CSF-Faizanè) – 1,37

9. Жоэль Николау (Испания, Caja Rural – Seguros RGA) – 1,43

10. Войцех Репа (Equipo Kern Pharma) – то же время