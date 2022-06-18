«Тур Словении». 4-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с финишем в подъем второй категории

18 июня пройдет четвертый этап многодневки «Тур Словении». Гонщики проедут горный маршрут с финишем в подъем второй категории.
4-й этап
Лашко – Велика Планина
152,4 км
Начало – 12.05 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 11.41,58
2. Рафал Майка (Польша, UAE Team Emirates) – 0,07
3. Домен Новак (Словения, Bahrain – Victorious) – 0,55
4. Никола Кончи (Италия, Alpecin-Fenix) – 1,10
5. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) – 1,36
6. Лука Мезгец (Словения, Team BikeExchange – Jayco) – то же время
7. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Victorious)
8. Давиде Габбуро (Италия, Bardiani-CSF-Faizanè) – 1,37
9. Жоэль Николау (Испания, Caja Rural – Seguros RGA) – 1,43
10. Войцех Репа (Equipo Kern Pharma) – то же время