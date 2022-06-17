«Тур Словении». 3-й этап. Гонщики проедут 144,6 км по маршруту c двумя категорийными вершинами

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17 июня пройдет третий этап многодневки «Тур Словении». Гонщики проедут 144,6 км по маршруту c двумя категорийными вершинами. 

«Тур Словении»

3-й этап

Залец – Целье, Словения

144,6 км

Профиль/Карта

Начало – 12.25 по московскому времени.

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Рафал Майка (Польша, UAE Team Emirates) – 8.41,51

2. Домен Новак (Словения, Bahrain – Victorious) – 0,06

3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0,08

4. Войцех Репа (Equipo Kern Pharma) – 0,55

5. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) – 0,58

6. Фабио Феллине (Италия, Astana Qazaqstan Team) – то же время

7. Давиде Габбуро (Италия, Bardiani-CSF-Faizanè)

8. Никола Кончи (Италия, Alpecin-Fenix)

9. Лука Мезгец (Словения, Team BikeExchange – Jayco) 

10. Жоэль Николау (Испания, Caja Rural – Seguros RGA)...

13. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Victorious) 

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