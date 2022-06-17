«Тур Словении». 3-й этап. Гонщики проедут 144,6 км по маршруту c двумя категорийными вершинами

17 июня пройдет третий этап многодневки «Тур Словении». Гонщики проедут 144,6 км по маршруту c двумя категорийными вершинами.
«Тур Словении»
3-й этап
Залец – Целье, Словения
144,6 км
Начало – 12.25 по московскому времени.
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Рафал Майка (Польша, UAE Team Emirates) – 8.41,51
2. Домен Новак (Словения, Bahrain – Victorious) – 0,06
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0,08
4. Войцех Репа (Equipo Kern Pharma) – 0,55
5. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) – 0,58
6. Фабио Феллине (Италия, Astana Qazaqstan Team) – то же время
7. Давиде Габбуро (Италия, Bardiani-CSF-Faizanè)
8. Никола Кончи (Италия, Alpecin-Fenix)
9. Лука Мезгец (Словения, Team BikeExchange – Jayco)
10. Жоэль Николау (Испания, Caja Rural – Seguros RGA)...
13. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Victorious)