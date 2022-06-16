«Тур Словении». 2-й этап. Пелотон проедет 174,2 км по маршруту с одним подъемом третьей категории

16 июня пройдет второй этап веломногодневки «Тур Словении». елотон проедет 174,2 км по маршруту с одним подъемом третьей категории.

«Тур Словении»

2-й этап

Птуй – Рогашка-Слатина, Словения

174,2 км

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Начало – 11.51 по московскому времени.

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Рафал Майка (Польша, UAE Team Emirates) – 4.02,00

2. Домен Новак (Словения, Bahrain – Victorious) +0,06

3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +0,08

4. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) +0,58

5. Лука Мезгец (Словения, Team BikeExchange – Jayco)

6. Никола Кончи (Италия, Alpecin-Fenix)

7. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Victorious)

8. Фернандо Барсело (Испания, Caja Rural – Seguros RGA)

9. Давиде Габбуро (Италия, Bardiani-CSF-Faizanè)

10. Фабио Феллине (Италия, Astana Qazaqstan Team)