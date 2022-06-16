«Тур Словении». 2-й этап. Пелотон проедет 174,2 км по маршруту с одним подъемом третьей категории

16 июня пройдет второй этап веломногодневки «Тур Словении». елотон проедет 174,2 км по маршруту с одним подъемом третьей категории.
«Тур Словении»
2-й этап
Птуй – Рогашка-Слатина, Словения
174,2 км
Начало – 11.51 по московскому времени.
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Рафал Майка (Польша, UAE Team Emirates) – 4.02,00
2. Домен Новак (Словения, Bahrain – Victorious) +0,06
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +0,08
4. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) +0,58
5. Лука Мезгец (Словения, Team BikeExchange – Jayco)
6. Никола Кончи (Италия, Alpecin-Fenix)
7. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Victorious)
8. Фернандо Барсело (Испания, Caja Rural – Seguros RGA)
9. Давиде Габбуро (Италия, Bardiani-CSF-Faizanè)
10. Фабио Феллине (Италия, Astana Qazaqstan Team)