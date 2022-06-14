«Тур Словении». 1-й этап. Гонщики преодолеют 164,7 км с тремя подъемами

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15 июня стартует веломногодневка «Тур Словении». Гонщики преодолеют 164,7 км с тремя подъемами.

«Тур Словении»

1-й этап

Нова Горица – Постойна, Словения

164,7 км

Профиль/Карта

Начало – 13:57 по московскому времени

Фавориты

Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)

Паскаль Аккерман (Германия, UAE Team Emirates)

Руи Оливейра (Португалия, UAE Team Emirates)

Рафал Майка (Польша, UAE Team Emirates)

Ян Поланц (Словения, UAE Team Emirates)

Тим Мерлье (Бельгия, Alpecin-Fenix)

Матей Мохорич (Словения, Bahrain Victorious)

Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa)

Дилан Груневеген (Нидерланды, BikeExchange – Jayco)

Маттео Собреро (Италия, BikeExchange – Jayco)

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