Бывший гонщик «Газпром-Русвело» Канола: «Мы остались без возможности выступать, без зарплаты, без работы. UCI говорит, что они нашли выход из ситуации, но это не так»

Итальянский велогонщик Марко Канола выразил благодарность эквадорцу Ричарду Карапасу за поддержку бывших гонщиков .

Ранее «Газпром-РусВело» и другие российские проекты были лишены статуса команд UCI и возможности выступать на международных стартах.

Во время 16-го этапа многодневки «Джиро д’Италия» Карапас, который возглавляет общий зачет соревнований, надел синий браслет с надписью: «Почему?».

– Марко, как вы отнеслись к недавнему заявлению UCI?

– Некоторые вещи в нем не соответствуют действительности. Например, по поводу экстра-условий, в которых команда могла бы продолжить выступать. По поводу возможности сменить страну на лицензии, найти спонсоров, решить вопрос с банковской гарантией. Все это невозможно было сделать за три дня.

Тем не менее была мотивация продолжить выступать и предпринять для этого ряд решений. Для начала Ренат (Хамидулин, генменеджер команды) предложил идею стартовать в белых майках без какого-либо спонсора, без какой-либо символики.

И мы столкнулись с тем, что не нашли одобрения этой идеи и обратной связи от UCI, остались без возможности выступать, остались без зарплаты, без работы. Они говорят, что они нашли выход для нас в этой ситуации, но это не так.

Они говорят, что мы можем подписаться в другие команды, но многие из них укомплектованы по максимуму в заявке. Речь о том, чтобы добавить возможность дозаявить, не заводили, поэтому предложение выглядит по крайней мере странно.

– Идея с синими браслетами принадлежит CPA?

– Это идея спортсменов совместно с СРА. К тому моменту мы уже несколько раз обращались с письмом к президенту UCI Давиду Лапартьену, чтобы напрямую поговорить с ним, но всякий раз это сводилось к «встретьтесь сначала с этими людьми», и это должна была быть встреча с юристом UCI. Мы хотели поговорить с руководителем нашей федерации напрямую, а нас отправляли к адвокатам. Это действительно грустно. Мы такого не заслужили.

В этой ситуации приятно видеть поддержку от гонщиков на «Джиро». Напрямую к ним даже не обращался, этим занимались в СРА, потому что все мы знаем – во время все очень заняты. Там и так достаточно напряжения, связанного с гонкой, просить еще отдельно о поддержке – не хотелось бы отвлекать этим. Поэтому вариант с браслетом был хорошим. Я очень благодарен (Ричарду) Карапасу, лидеру генеральной классификации, который надел браслет, и всем гонщикам, таким как , за поддержку.

– Что дальше?

– Мы все еще надеемся, что президент UCI встретится с нами и мы обсудим реальные выходы из ситуации. Мы хотим вернуться к работе, а не сидеть дома и ждать, терять шансы на продолжение карьеры. Так что мы будем добиваться встречи с мистером Лапартьеном. Мы намерены продолжать бороться.

Еще нас очень расстроило, что все спортсмены имели возможность принять участие во встрече с президентом UCI. Все, кроме нас. Нас не включили в число приглашенных. Выглядело это так, будто мы уже и вовсе не спортсмены для него.

– Вопрос с тем, что гонщики не защищены достаточно поднимался уже не раз. И даже если мы говорим не о нынешней ситуации, а о многих других, включая безопасность, здоровье… Как вообще сделать так, чтобы гонщик был защищен? Сейчас его положение очень уязвимо.

– Я понимаю о чем вы говорите. Это действительно так. У президента федерации достаточно власти для принятия соответствующих решений. Разумеется, такими вопросами должен заниматься UCI, а значит необходимы внутренние изменения в федерации. И мне кажется, гонщики и представители команд должны иметь возможность голосовать на выборах президента UCI, – сказал Канола.