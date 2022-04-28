Bahrain Victorious о состоянии Кольбрелли: «В скором времени он сможет совершать легкие велосипедные прогулки»

Теги происшествия Bahrain Victorious Сонни Кольбрелли Велоспорт

Представитель команды Bahrain Victorious рассказал о состоянии гонщика Сонни Кольбрелли, у которого были обнаружены проблемы с сердцем. 

Кольбрелли был госпитализирован после первого этапа «Вуэльты Каталонии». Он потерял сознание на финише, у него начались судороги. К гонщику сразу прибыли медики и зафиксировали остановку сердца. Для реанимации Кольбрелли понадобился дефибриллятор.

«Клинические тесты показывают улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы. В скором времени он сможет совершать легкие велосипедные прогулки и заниматься умеренной физической активностью.

Приоритетом является наблюдение за его состоянием в ближайшие месяцы, чтобы он мог нормально восстановиться», – сообщили в команде. 

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