Дворкович о гибели 12-летней шахматистки: «Ужасная трагедия. Федерация шахмат России поможет семье Полины, чем возможно»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о гибели 12-летней шахматистки Полины Куниковой.

Сообщалось, что трагедия случилась из-за нападения собаки. Ранее юная шахматистка прибыла на детские соревнования в Лоо, которые сейчас прекращены досрочно.

«Я только сам прочитал о ситуации с Полиной Куниковой в прессе. Ужасная трагедия. Знаю от коллег, что идет следствие. Федерация шахмат России (ФШР) поможет семье Полины, чем возможно», – цитирует Дворковича «Чемпионат».

«Естественно, мы будем помогать семье, возьмем расходы. Это в любом случае наш моральный долг», – заявил исполнительный директор ФШР Марк Глуховский «Матч ТВ».