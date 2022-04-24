Журова о лишении России золота ЧМ-2016 по плаванию: «Просто так допинг-пробы не вскрывают, тем более прошлых лет. Значит, Лобузов уже был на карандаше»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала новость о том, что Россия лишится золота чемпионата мира 2016 года по плаванию на короткой воде после после дисквалификации Артема Лобузова.

В марте Лобузов был дисквалифицирован за допинг на четыре года, при этом его результаты с 27 июля 2014-го должны быть аннулированы. После его дисквалификации победа перейдет к команде США.

«Если допинг Лобузова доказанный, и он действительно его применял, то было принято верное решение – за такое наказание неизбежно. И, к сожалению, другим в команде тоже досталось, поскольку это эстафета, по-другому и быть не может.

Надо разбираться, здесь могут быть нюансы, я бы вердикты сразу не вывешивала. Если есть объяснения, то это одно дело, если нет – уже совсем другой разговор. Просто так допинг-пробы не вскрывают, тем более прошлых лет. Значит, он уже был на карандаше», – сказала Журова.

Россия лишится золота ЧМ-2016 по плаванию на короткой воде после дисквалификации Лобузова за допинг