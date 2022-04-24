Журова о лишении России золота ЧМ-2016 по плаванию: «Просто так допинг-пробы не вскрывают, тем более прошлых лет. Значит, Лобузов уже был на карандаше»

Теги сборная России допинг Светлана Журова чемпионат мира на короткой воде Артем Лобузов Водные виды

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала новость о том, что Россия лишится золота чемпионата мира 2016 года по плаванию на короткой воде после после дисквалификации Артема Лобузова.

 В марте Лобузов был дисквалифицирован за допинг на четыре года, при этом его результаты с 27 июля 2014-го должны быть аннулированы. После его дисквалификации победа перейдет к команде США.

«Если допинг Лобузова доказанный, и он действительно его применял, то было принято верное решение – за такое наказание неизбежно. И, к сожалению, другим в команде тоже досталось, поскольку это эстафета, по-другому и быть не может.

Надо разбираться, здесь могут быть нюансы, я бы вердикты сразу не вывешивала. Если есть объяснения, то это одно дело, если нет – уже совсем другой разговор. Просто так допинг-пробы не вскрывают, тем более прошлых лет. Значит, он уже был на карандаше», – сказала Журова.

Россия лишится золота ЧМ-2016 по плаванию на короткой воде после дисквалификации Лобузова за допинг

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