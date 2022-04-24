Красных о лишении золота ЧМ-2016 в эстафете: «Не было никаких сообщений от FINA. Забирать медаль спустя 6 лет – не знаю, насколько это правильно»

Российский пловец Александр Красных высказался о том, что Россия лишится золота ЧМ-2016 года по плаванию на короткой воде в эстафете после дисквалификации Артема Лобузова из-за допинга.

Красных также был в составе той эстафеты.

После дисквалификации Лобузова золото перейдет к команде США.

«Насколько я знаю, в России сейчас с пересылкой большие проблемы. Для начала, для того чтобы мне отправить им медаль, нужно решить как-то эти проблемы.

По-прежнему не было никаких сообщений конкретно от FINA. Но спустя шесть лет забирать медаль, не знаю, насколько это правильно», – сказал Красных.

Россия лишится золота ЧМ-2016 по плаванию на короткой воде после дисквалификации Лобузова за допинг