Экс-тренер немецкой сборной Франк Ульрих покинул набсовет антидопингового агентства Германии из-за подозрений в допинговых нарушениях

Олимпийский чемпион по биатлону Франк Ульрих покинул наблюдательный совет Национального антидопингового агентства (NADA) Германии из-за подозрений в допинговых нарушениях.

В декабре Ульрих стал председателем Комитета по спорту в Бундестаге – эта должность автоматически позволила ему войти в набсовет NADA. Однако это вызвало критику общественности из-за подозрений в адрес Ульриха, которые касались его спортивной карьеры.

В частности, речь шла о том, что в 1985 году он и ряд других спортсменов сборной ГДР могли принимать запрещенные препараты. В 2009 году комиссия Немецкой ассоциации лыжного спорта вела проверку в отношении биатлониста, но не выявила нарушений.

Сам Ульрих отрицал все обвинения и заявлял, что к 1985 году уже не выступал на соревнованиях. Свой уход из антидопингового набсовета он объяснил недоверием общественности к его кандидатуре.

Ульриху 64 года. С 1998-го по 2010 годы он тренировал сборную Германии.