Британская велогонщица-трансгендер Бриджес сможет соревноваться с женщинами на Играх Содружества

Британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес сможет выступить в женских соревнованиях на Играх Содружества в Бирмингеме.

Ранее организаторы сообщили, что допустят к стартам одного трансгендерного спортсмена. По информации Outsports, речь идет именно о Бриджес, которая в течение последнего года проходила гормональную терапию.

Сейчас велогонщице 21 год, до этого она была известна под именем Зак. Каминг-аут в качестве трансгендера она совершила в 2020-м, но некоторое время еще продолжала соревноваться среди мужчин.

Последние гонки на мужских турнирах Бриджес провела в 2021 году: велофестиваль в Лафборо, где она заняла 43-е место из 45, а также национальный чемпионат Уэльса, где показала 24-й результат из 25.

В возрасте 16 лет Бриджес выигрывал серебро на чемпионате Великобритании среди юниоров.

Игры Содружества пройдут с 28 июля по 8 августа 2022 года.

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