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Сидорова о возможном возвращении в спорт: «Не могу мотивировать себя тем, что, может быть, когда-нибудь границы спортсменам откроют»

Керлингистка Анна Сидорова ответила на вопрос о возвращении в спорт.

– Часто ли вас посещают мысли о возвращении в большой спорт?

– С учетом текущей ситуации в спорте, пока нас еще не допустили – нет. Я потратила 20 лет на керлинг и 27 суммарно на спорт, а сейчас наконец успела попробовать вкус обычной жизни. Не могу сказать, что она мне не нравится.

За каждым решением о возвращении в спорт должна стоять определенная мотивация. Единственное, что мне было бы интересно, это олимпийская медаль. Ее в моей спортивной карьере так и не случилось.

Но сейчас, в нынешних обстоятельствах, не могу о ней задумываться. Не могу мотивировать себя тем, что, может быть, когда-нибудь границы спортсменам откроют. Когда откроют, тогда подумаю.

– Согласились бы выступать в нейтральном статусе?

– Не могу сказать наверняка, но склоняюсь к тому, что согласилась бы. У любого спортсмена, который доходит до возможности представлять свою страну на международных соревнованиях, пусть и в нейтральном статусе, проходит много лет, накапливается очень много травм, лишений.

Туда добираются исключительно сильнейшие. Спортсмены сборных России физически не могут заниматься чем-то еще, только постоянно тренироваться. Для нас спорт – это работа. В среднем 10-15-20 лет тратится, чтобы иметь возможность выступить на международных соревнованиях. У всех одинаковая цель – выиграть все что можно.

Как правило, Олимпиада – финал спортивной карьеры для многих. То, к чему мы все стремимся. И если есть вариант почувствовать, что ты не просто так потратил 20 лет своей жизни, я думаю, что ни один спортсмен не отказался бы. Слишком уж много сил и здоровья тратится, слишком долго ждешь и готовишься.

Предположим ситуацию, например, я выступаю в нейтральном статусе, но ведь все и так прекрасно знают, откуда я. Просто по каким-то причинам, которые не касаются спорта, сейчас название моей страны не говорят вслух. Отсутствие флага не портит спортсмена, – сказала Сидорова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России жен
отстранение и возвращение России
logoАнна Сидорова
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