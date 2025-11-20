Свищев о резолюции по олимпийскому перемирию: «Для того, чтобы ее применили, нужно обоюдное желание всех сторон»
Депутат Свищев: для олимпийского перемирия необходимо желание всех сторон.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о том, что Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую соблюдать олимпийское перемирие на период Олимпиады-2026 в Италии.
«Звучит красиво. Мы поддерживаем мир и выступаем за любые мирные инициативы, которые приводят к реальному достижению мира. Но резолюция Генассамблеи ООН носит рекомендательный характер. А для того, чтобы ее все применили, нужно обоюдное желание всех сторон.
Мы заявляли свою позицию о том, что надо окончательно решить наконец все проблемные вопросы. Очень важно, чтобы спорт не вмешивали в политику. Спорт точно должен отождествляться с миром. Но ни в коем случае нельзя втягивать все, что связано со спортом, в политику и решение связанных с ней вопросов», – сказал Свищев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
