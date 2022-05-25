Чемпион мира по керлингу Томас Ульсруд скончался в возрасте 50 лет

Чемпион мира по керлингу, норвежец Томас Ульсруд скончался в возрасте 50 лет.

Об этом рассказали в Норвежской ассоциации керлинга. Жена спортсмена также сообщила, что полтора года назад ему диагностировали рак.

Ульсруд – серебряный призер Олимпиады-2010 в Ванкувере. На его счету пять медалей чемпионатов мира, включая золото Пекина-2014.

В составе сборной Норвегии он также дважды побеждал на чемпионатах Европы (2010, 2011).

Пестрые штаны – мегатрадиция норвежских керлингистов. Но ушел капитан – и все стало серым 😭