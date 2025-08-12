  • Спортс
  • Керлинг
  • Новости
  • Депутат Свищев о встрече Путина и Трампа: «Позитивный итог переговоров однозначно скажется на спортивном мире»
11

Депутат Свищев о встрече Путина и Трампа: «Позитивный итог переговоров однозначно скажется на спортивном мире»

Депутат Свищев считает, что встреча Путина и Трампа может повлиять на спорт.

15 августа президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

«Позитивный итог переговоров однозначно скажется на спортивном мире. Если будут достигнуты договоренности между лидерами России и США, это несомненно окажет влияние. Не сомневаюсь, что и в МОК (Международном олимпийском комитете), и в международных федерациях внимательно следят за ходом переговоров.

Пусть они и заявляют, что не имеют к этому никакого отношения, значительная часть их спонсоров напрямую связаны с США», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМОК
logoДмитрий Свищев
logoДональд Трамп
logoВладимир Путин
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Керлинг в Telegram
Материалы по теме
МОК о встрече Путина и Трампа: «Мы следим за всеми событиями, в том числе и за этим, в контексте последующих действий по статусу российских атлетов»
36сегодня, 13:30
Вероника Степанова: «Дорогие журналисты, спросите Трампа про дискриминацию российских спортсменов. Он же «мастер сделки» – пусть придумает, как это исправить»
55вчера, 17:28
Брылин о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь на хороший диалог, взаимопонимание, позитивные моменты, которые будут после. Время покажет»
1вчера, 16:00
Главные новости
Дмитрий Свищев: «Единственный шанс наших керлингистов выступить на ОИ – wild card, в остальном шансов на отбор практически нет даже в случае допуска»
225 июля, 09:38
Дмитрий Свищев: «Шансы российских керлингистов отобраться на Олимпиаду-2026 равны нулю. Как командный вид спорта, нас не допускают»
5 июня, 19:24
Команда Крушельницкого одержала победу на чемпионате России по керлингу
20 апреля, 18:02
Анна Сидорова о возможном возвращении Валиевой: «Главное, чтобы Камиле было хорошо. Она уже часть истории фигурного катания нашей страны»
207 февраля, 12:05
Сидорова о возможном возвращении в спорт: «Не могу мотивировать себя тем, что, может быть, когда-нибудь границы спортсменам откроют»
17 февраля, 11:50
Брызгалова и Крушельницкий стали чемпионами России по керлингу среди смешанных пар
327 января, 20:51
CAS снял отстранение с канадской керлингистки Харрис, сдавшей положительный тест на лигандрол. Она объяснила попадание допинга в организм интимным контактом с мужем
7615 января, 09:43
Дмитрий Свищев: «Хотим встретиться с руководством Международной федерации керлинга, чтобы найти точки соприкосновения по вопросу допуска наших спортсменов»
114 января, 11:03
Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца сезона
113 января, 12:51
«Будем узнавать, почему решили отозвать». Депутат Свищев – про законопроект о присяге спортсменов, который он сам попросил отозвать
5627 декабря 2024, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Свищев о словах Ковентри про участие России в олимпийском движении: «Есть тревога из-за того, что в рабочую группу могут войти антироссийские страны»
722 марта, 12:43
Депутат Свищев о выборах главы МОК: «Я никаких иллюзий не строю, ведь нет ни одного пророссийского кандидата»
320 марта, 14:39
«Это сигнал для мировой спортивной общественности, чтобы вернуть наших ребят. Очень надеюсь, что МОК отнесется внимательно». Депутат Свищев о матче НХЛ и КХЛ
918 марта, 19:32
«Ребята в Минспорте Украины поняли, что глупость сморозили». Депутат Свищев о допуске украинцев к соревнованиям с россиянами
2827 июля 2023, 11:07
Депутат Свищев: «Слова Баха можно назвать провокацией. Со стороны МОК это низко и некрасиво»
1030 сентября 2022, 20:05
Американец Бо Уэллинг возглавил Международную федерацию керлинга
11 сентября 2022, 10:22
«Валиева такая же чудесная в жизни, как и на экране». Анна Сидорова ответила на вопросы подписчиков о фигурном катании и керлинге
425 августа 2022, 12:15
Сидорова об избиении Соловьева: «Впоследствии были определенные проблемы со здоровьем, сейчас они практически незаметны. В основном это проявлялось в речи»
831 мая 2022, 15:38
Чемпион мира по керлингу Томас Ульсруд скончался в возрасте 50 лет
25 мая 2022, 13:49
«Фактически из всех видов спорта провалились только керлинг и бобслей». Замминистра спорта Морозов о сборной России на Олимпиаде
181 марта 2022, 11:51