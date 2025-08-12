Депутат Свищев о встрече Путина и Трампа: «Позитивный итог переговоров однозначно скажется на спортивном мире»

Депутат Свищев считает, что встреча Путина и Трампа может повлиять на спорт.

15 августа президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

«Позитивный итог переговоров однозначно скажется на спортивном мире. Если будут достигнуты договоренности между лидерами России и США, это несомненно окажет влияние. Не сомневаюсь, что и в МОК (Международном олимпийском комитете), и в международных федерациях внимательно следят за ходом переговоров.

Пусть они и заявляют, что не имеют к этому никакого отношения, значительная часть их спонсоров напрямую связаны с США», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев .