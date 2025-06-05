Дмитрий Свищев: «Шансы российских керлингистов отобраться на Олимпиаду-2026 равны нулю. Как командный вид спорта, нас не допускают»

Российские керлингисты лишены возможности отобраться на Олимпиаду-2026.

Об этом заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. Спортсмены отстранены от соревнований под эгидой международной федерации с 2022 года.

«Сведения относительно возвращения нашего керлинга на международную арену пока неутешительные. Недавно прошло очередное совещание Международной федерации керлинга, где был поднят вопрос о нашем возвращении.

Мы общались с нашими коллегами, к нам до сих пор относятся с уважением и с подобающим духу керлинга отношением, нас оставили во всех комиссиях, рабочих группах, но при этом как командный вид спорта не допустили.

К сожалению, на сегодняшний день шансы отобраться на Олимпиаду практически равны нулю, даже если нас допустят. Да, возможен wild card, но пока ситуация такая», – сказал Свищев.