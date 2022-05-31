Сидорова об избиении Соловьева: «Впоследствии были определенные проблемы со здоровьем, сейчас они практически незаметны. В основном это проявлялось в речи»

Российская керлингистка рассказала о состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию спустя пять месяцев после избиения.

Фигурист был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы после того, как заступился за Сидорову. После избиения его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

– Как, кстати, сейчас здоровье у Дмитрия после той истории с нападением?

– Это именно то, за что очень сильно переживала в моменте, – видела, что Дима целенаправленно не пытался давать сдачи, демонстративно держал руки в карманах, чтобы показать, что он неагрессивно настроен. Нападавшие же парни вели себя неадекватно, наверное, будучи в компании, хотели как-то выделиться друг перед другом.

В какой-то момент меня даже оттаскивали от них и говорили: «Аня, мужики разберутся сами, без тебя». Но я так не могу – когда человек мне дорог, я готова жертвовать собой и своим здоровьем.

Впоследствии были определенные проблемы со здоровьем, сейчас они практически незаметны. В основном это проявлялось в речи. Становится все лучше и лучше – оказалось, это довольно долгая история, мы сами не ожидали, что будут такие последствия, – сказала Сидорова.