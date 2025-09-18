Дмитрий Свищев: «В керлинге даже теоретически у нас нет возможности отобраться на Олимпиаду-2026»

Сборная России по керлингу не сможет отобраться на Олимпиаду-2026.

Об этом сообщил президент Федерации керлинга России, первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .

«Шансы нашей команды по керлингу попасть на Олимпиаду? Недавно в Австралии завершилось очередное мероприятие под эгидой Всемирной федерации керлинга. Там было большое выступление нашей делегации и представителей Олимпийского комитета России (ОКР). И здесь стоит отметить особую роль ОКР, который выступил с поддержкой нашего возвращения. Они проводят большую работу – молодцы! Очень надеемся на скорейшее восстановление статуса ОКР, потому что это поможет восстановлению наших федераций.

Если же говорить про возвращение, то на конгрессе мы обратились с просьбой допустить наших спортсменов до участия в международных соревнованиях. К сожалению, положительно в нашу сторону вопрос решен не был. Нас выслушали, еще за нас выступило несколько стран. Если раньше все скромно молчали, то сейчас открыто и напрямую выступают за нас.

Конечно, были и те, кто против нас: традиционно Украина и Прибалтика. Но все-таки процесс пошел. Диалог выстраивается. Но если что-то произойдет и нас допустят на спортивные мероприятия, то в керлинге даже теоретически у нас нет возможности отобраться на Олимпиаду-2026.

К сожалению, мы потеряли такую возможность – свалились в группу C, где далеко не лидеры. А чтобы отобраться, надо пройти путь возвращения в группу А. На этот олимпийский период мы не попадаем. Наша команда по керлингу не поедет на Олимпиаду-2026», – заявил Свищев.

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.