Федерация керлинга России готовит иск в CAS из-за недопуска спортсменов на турниры

Федерация керлинга России готовит иск в CAS из-за недопуска спортсменов.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска спортсменов на международную арену.

В январе Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян от турниров, которое длится с 2022 года.

«Исполком федерации керлинга только что принял решение, что мы готовим иск и подадим его в CAS, чтобы отстоять интересы наших спортсменов из‑за незаконного отстранения. Будем требовать через суд возвращения наших ребят на соревнования. Это решение было принято по опыту других федераций, как, например, дзюдо», – сказал Свищев.

В четверг исполком Международной федерации дзюдо вернул россиянам право выступать на соревнованиях под национальным флагом.