«Валиева такая же чудесная в жизни, как и на экране». Анна Сидорова ответила на вопросы подписчиков о фигурном катании и керлинге

Серебряный призер ЧМ-2017 по керлингу Анна Сидорова ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

Ранее Сидорова провела совместную тренировку по керлингу вместе с фигуристами Дмитрием Соловьевым, Камилой Валиевой и Александрой Трусовой.

– Как вы нашли себя с Камилой?

– Камила Валиева такая же чудесная в жизни, как и на экране.

– Пригласите Камилу и Сашу еще раз на керлинг?

– Дорогие мои Камила, Саша и вообще все желающие попробовать поиграть в керлинг, я сейчас вот официально приглашаю: приходите, поиграйте, попробуйте.

– Как вы встретились с Дмитрием (Соловьевым, с которым Сидорова состоит в паре – Sports.ru)? Как это произошло?

– Знали друг друга еще со времен фигурного катания (в детстве Сидорова занималась этим видом спорта – Sports.ru), продолжали пересекаться на сборах, Олимпиадах, но у каждого была своя жизнь. А в 2016 году Дима по-дружески сделал пригласительные мне и моей маме на Cup of Russia в Москве, и из друзей мы превратились в пару.

– Было бы круто увидеть вас с Димой на «Ледниковом периоде».

– Моя мечта.

– Какая мечта в спорте?

– В моей копилке есть очень много медалей чемпионатов России, Европы, мира, но нет олимпийской.

– С кем в дружеских отношениях из иностранных спортсменов-коллег?

– В керлинге почти все спортсмены общаются друг с другом за пределами льда, как друзья.

– Нужно ли обращать внимание на чье-то мнение, кроме тренера?

– Если ваш тренер я, то нет. Всю свою карьеру я спорила с тренерами, но спор должен быть аргументирован и впоследствии рождалась истина.

– Каким должен быть настоящий тренер?

– Нет понятия «настоящий тренер». Кому-то нужен друг-наставник – мой случай. Кому-то диктатор с жесткой дисциплиной. Кому-то нужен не тренер, но менеджер, чтобы сосредоточиться на тренировках. Путем проб и ошибок вы ищете лучший вариант, с которым именно ваши успехи начнут расти, – ответила Сидорова.

Керлингистка Сидорова: «В 13 лет была вынуждена закончить с фигурным катанием из-за травмы. Прошло почти 20 лет, любовь к нему лишь усиливается благодаря Диме Соловьеву»

«Рада, что за падения тут баллы не снимают». Трусова и Валиева сыграли в керлинг с Сидоровой