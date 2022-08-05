«Валиева такая же чудесная в жизни, как и на экране». Анна Сидорова ответила на вопросы подписчиков о фигурном катании и керлинге

Серебряный призер ЧМ-2017 по керлингу Анна Сидорова ответила на вопросы подписчиков в соцсети.
Ранее Сидорова провела совместную тренировку по керлингу вместе с фигуристами Дмитрием Соловьевым, Камилой Валиевой и Александрой Трусовой.
– Как вы нашли себя с Камилой?
– Камила Валиева такая же чудесная в жизни, как и на экране.
– Пригласите Камилу и Сашу еще раз на керлинг?
– Дорогие мои Камила, Саша и вообще все желающие попробовать поиграть в керлинг, я сейчас вот официально приглашаю: приходите, поиграйте, попробуйте.
– Как вы встретились с Дмитрием (Соловьевым, с которым Сидорова состоит в паре – Sports.ru)? Как это произошло?
– Знали друг друга еще со времен фигурного катания (в детстве Сидорова занималась этим видом спорта – Sports.ru), продолжали пересекаться на сборах, Олимпиадах, но у каждого была своя жизнь. А в 2016 году Дима по-дружески сделал пригласительные мне и моей маме на Cup of Russia в Москве, и из друзей мы превратились в пару.
– Было бы круто увидеть вас с Димой на «Ледниковом периоде».
– Моя мечта.
– Какая мечта в спорте?
– В моей копилке есть очень много медалей чемпионатов России, Европы, мира, но нет олимпийской.
– С кем в дружеских отношениях из иностранных спортсменов-коллег?
– В керлинге почти все спортсмены общаются друг с другом за пределами льда, как друзья.
– Нужно ли обращать внимание на чье-то мнение, кроме тренера?
– Если ваш тренер я, то нет. Всю свою карьеру я спорила с тренерами, но спор должен быть аргументирован и впоследствии рождалась истина.
– Каким должен быть настоящий тренер?
– Нет понятия «настоящий тренер». Кому-то нужен друг-наставник – мой случай. Кому-то диктатор с жесткой дисциплиной. Кому-то нужен не тренер, но менеджер, чтобы сосредоточиться на тренировках. Путем проб и ошибок вы ищете лучший вариант, с которым именно ваши успехи начнут расти, – ответила Сидорова.
Керлингистка Сидорова: «В 13 лет была вынуждена закончить с фигурным катанием из-за травмы. Прошло почти 20 лет, любовь к нему лишь усиливается благодаря Диме Соловьеву»
«Рада, что за падения тут баллы не снимают». Трусова и Валиева сыграли в керлинг с Сидоровой