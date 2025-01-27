Брызгалова и Крушельницкий стали чемпионами России по керлингу среди смешанных пар
Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали победителями чемпионата России среди смешанных пар.
В финале Брызгалова и Крушельницкий, выступающие за вторую команду Санкт-Петербурга, победили представителей Иркутской области Елизавету Трухину и Николая Лысакова со счетом 10-4.
Бронзовые медали завоевали Нкеирука Езех и Олег Красиков (Санкт-Петербург-3).
В 2018 году Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года за допинг – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. Спортсмен вернулся к соревнованиям в 2023 году.
«Он не идиот, чтобы сожрать мельдоний. Я с ним 10 лет живу». Как там Брызгалова с Крушельницким после бана?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем