«Фактически из всех видов спорта провалились только керлинг и бобслей». Замминистра спорта Морозов о сборной России на Олимпиаде

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Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов назвал наименее успешные для сборной России виды спорта по итогам Олимпиады-2022 в Пекине.

«Фактически из всех видов спорта провалились только керлинг и бобслей.

В остальных что-то не получилось, как, например, в сноуборде, фристайле и конькобежном спорте, но есть соответствующие медали», – заявил Морозов  на итоговом заседании коллегии Минспорта.

По итогам зимних Игр олимпийская сборная России завоевала 32 награды, включая 6 золотых. В медальном зачете команда заняла девятое место.

Керлинг – единственный вид спорта, в котором Россия не имеет медалей на зимних Олимпиадах. Федерацией с 2010 года руководит Дмитрий Свищев

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