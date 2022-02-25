Чемпионат Европы-2022 по керлингу не состоится в Перми

по керлингу 2022 года не состоится в Перми, сообщает Всемирная федерация керлинга.

Турнир с участием мужских и женских команд должен был пройти с 19 по 26 ноября.

«После экстренного созыва правления Всемирной федерации керлинга было принято решение перенести проведение чемпионата Европы 2022 года из Перми.

Всемирная федерация керлинга разделяет озабоченность международного сообщества в связи с текущей ситуацией в Восточной Европе и вместе с Международным олимпийским комитетом решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия правительством России.

Всемирная федерация керлинга неустанно работает над продвижением своих ценностей дружбы и уважения через дух керлинга во всем мире, и мы надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации.

Новый организатор чемпионата Европы будет определен в надлежащее время», – говорится в заявлении федерации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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