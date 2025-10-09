Суперфинал чемпионата России. Нестеров лидирует за три тура до конца, Дубов, Артемьев и Есипенко отстают на пол-очка

Нестеров лидирует в Суперфинале чемпионата России по шахматам, Дубов – 2-й.

Открытый турнир проходит с 1 по 12 октября, параллельно с женскими соревнованиями .

Суперфинал чемпионата России

Москва

Открытый турнир

Положение после 8 туров из 11

1. Арсений Нестеров – 5 очков

2. Даниил Дубов – 4,5

3. Вадим Звягинцев – 4,5

4. Андрей Есипенко – 4,5

5. Владислав Артемьев – 4,5

6. Артем Усков – 4,5

7. Владимир Малахов – 4

8. Павел Понкратов – 3,5

9. Илья Ильюшенок – 3,5

10. Савва Ветохин – 3,5

11. Иван Землянский – 3

12. Сергей Лобанов – 3

9-й тур

Начало партий – 15:00 по московскому времени (10 октября)

Дубов – Ветохин

Есипенко – Нестеров

Артемьев – Землянский

Лобанов – Понкратов

Ильюшенок – Звягинцев

Усков – Малахов

8-й тур : Ветохин – Усков – 0,5:0,5 / Малахов – Ильюшенок – 0,5:0,5 / Звягинцев – Лобанов – 0,5:0,5 / Понкратов – Артемьев – 0,5:0,5 / Землянский – Есипенко – 0,5:0,5 / Нестеров – Дубов – 0,5:0,5.

7-й тур : Нестеров – Ветохин – 1:0 / Дубов – Землянский – 0,5:0,5 / Есипенко – Понкратов – 0,5:0,5 / Артемьев – Звягинцев – 0,5:0,5 / Лобанов – Малахов – 0,5:0,5 / Ильюшенок – Усков – 0,5:0,5.

6-й тур : Ветохин – Ильюшенок – 0,5:0,5 / Усков – Лобанов – 1:0 / Малахов – Артемьев – 0,5:0,5 / Звягинцев – Есипенко – 0,5:0,5 / Понкратов – Дубов – 0,5:0,5 / Землянский – Нестеров – 0,5:0,5.

5-й тур : Землянский – Ветохин – 0:1 / Нестеров – Понкратов – 0,5:0,5 / Дубов – Звягинцев – 0,5:0,5 / Есипенко – Малахов – 1:0 / Артемьев – Усков – 0,5:0,5 / Лобанов – Ильюшенок – 0,5:0,5.

4-й тур : Ветохин – Лобанов – 0,5:0,5 / Ильюшенок – Артемьев – 0,5:0,5 / Усков – Есипенко – 0,5:0,5 / Малахов – Дубов – 0,5:0,5 / Звягинцев – Нестеров – 0,5:0,5 / Понкратов – Землянский – 0:1.

3-й тур : Понкратов – Ветохин – 1:0 / Землянский – Звягинцев – 0,5:0,5 / Нестеров – Малахов – 0,5:0,5 / Дубов – Усков – 1:0 / Есипенко – Ильюшенок – 0,5:0,5 / Артемьев – Лобанов – 1:0.

2-й тур : Ветохин – Артемьев – 0,5:0,5 / Лобанов – Есипенко – 0,5:0,5 / Ильюшенок – Дубов – 0,5:0,5 / Усков – Нестеров – 0,5:0,5 / Малахов – Землянский – 1:0 / Звягинцев – Понкратов – 1:0.

1-й тур : Звягинцев – Ветохин – 0,5:0,5 / Понкратов – Малахов – 0,5:0,5 / Землянский – Усков – 0:1 / Нестеров – Ильюшенок – 1:0 / Дубов – Лобанов – 0,5:0,5 / Есипенко – Артемьев – 0,5:0,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. Полные результаты – здесь .