Алексей Гребнев отобрался на Кубок мира
Российский гроссмейстер Алексей Гребнев отобрался на Кубок мира.
В матче за право выступать на Кубке мира ФИДЕ Гребнев победил француза Марка-Андрию Маурицци. Квалификационная встреча прошла в Белграде.
Первая партия закончилась вничью, а во второй сильнее был игравший белыми россиянин. Гребнев выиграл с общим счетом 1,5:0,5.
Кубок мира пройдет на Гоа (Индия) с 30 октября по 27 ноября.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФШР
