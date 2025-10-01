Российский гроссмейстер Алексей Гребнев отобрался на Кубок мира.

В матче за право выступать на Кубке мира ФИДЕ Гребнев победил француза Марка-Андрию Маурицци. Квалификационная встреча прошла в Белграде.

Первая партия закончилась вничью, а во второй сильнее был игравший белыми россиянин. Гребнев выиграл с общим счетом 1,5:0,5.

Кубок мира пройдет на Гоа (Индия) с 30 октября по 27 ноября.