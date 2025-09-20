0

Володар Мурзин получил приглашение от ФИДЕ на Кубок мира по шахматам

Шахматист Володар Мурзин получил от ФИДЕ специальное приглашение на Кубок мира.

Турнир пройдет в Индии с 30 октября по 27 ноября. 

Помимо россиянина Мурзина, wild-card от Международной шахматной федерации получили аргентинец Фаустино Оро, американцы Энди Вудворд и Абхиманью Мишра, а также представитель Австрии Кирилл Алексеенко. 

«ФИДЕ всегда прилагает усилия, чтобы найти способы дать талантливым игрокам возможность совершенствоваться и проявить себя. Решение о приглашении этих пяти игроков основано на сочетании их недавних результатов, высокого потенциала и вклада в развитие спорта», – заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Также из россиян в турнире примут участие Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Иван Землянский, Евгений Наер и Сергей Лобанов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФИДЕ
Кирилл Алексеенко
Абхиманью Мишра
logoВолодар Мурзин
logoФИДЕ
Кубок мира
logoАркадий Дворкович
Фаустино Оро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Городецкий: «Мужские шахматы в России после февраля 2022-го погрузились в глубокий кризис. Остается ждать Шогджиева, Ускова и других талантливых юниоров»
217 сентября, 09:42
«Большая швейцарка». Гири выиграл турнир, Блюбаум – 2-й, Фируджа – 3-й, Ниманн – 8-й, Есипенко – 19-й, Непомнящий – 42-й
10615 сентября, 18:15
Шахматистка Бивол о преследователе из Латвии: «Честно отвечу: история не закончилась. Я просто игнорирую, хотя он пытался и дальше меня задеть»
313 сентября, 20:11
Главные новости
Индийская шахматистка Дешмукх: «Горячкина вдохновила меня своей игрой. Здорово для женских шахмат, когда девушки соревнуются с сильнейшими»
1вчера, 19:42
Ян Непомнящий сыграет на турнире BetBoom Streamers Battle х «Динамо» 11 по Доте
вчера, 16:20Киберспорт
Смагин о турнире претендентов: «У российских шахматистов есть шансы отобраться только через Кубок мира. Это будет очень непросто»
вчера, 08:08
Илья Городецкий: «Мужские шахматы в России после февраля 2022-го погрузились в глубокий кризис. Остается ждать Шогджиева, Ускова и других талантливых юниоров»
217 сентября, 09:42
Блюбаум о выходе в турнир претендентов: «Я измотан, но доволен тем, как провел «Большую швейцарку». Игра с Фируджей немного вышла из-под контроля, но я смог отбиться»
216 сентября, 11:58
«Большая швейцарка» (жен). Вайшали победила, Лагно заняла второе место и отобралась на турнир претенденток
1515 сентября, 18:28
«Большая швейцарка». Гири выиграл турнир, Блюбаум – 2-й, Фируджа – 3-й, Ниманн – 8-й, Есипенко – 19-й, Непомнящий – 42-й
10615 сентября, 18:15
Шахматистка Бивол о преследователе из Латвии: «Честно отвечу: история не закончилась. Я просто игнорирую, хотя он пытался и дальше меня задеть»
313 сентября, 20:11
Алина Бивол: «С точки зрения повышения медийности и «продаваемости» шахмат контроль нужно уменьшать»
113 сентября, 19:58
Израильских шахматистов вынудили сняться с турнира в Испании. Организаторы выступили против их участия в знак поддержки Палестины
11013 сентября, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50