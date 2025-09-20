Володар Мурзин получил приглашение от ФИДЕ на Кубок мира по шахматам

Шахматист Володар Мурзин получил от ФИДЕ специальное приглашение на Кубок мира.

Турнир пройдет в Индии с 30 октября по 27 ноября.

Помимо россиянина Мурзина , wild-card от Международной шахматной федерации получили аргентинец Фаустино Оро, американцы Энди Вудворд и Абхиманью Мишра, а также представитель Австрии Кирилл Алексеенко.

«ФИДЕ всегда прилагает усилия, чтобы найти способы дать талантливым игрокам возможность совершенствоваться и проявить себя. Решение о приглашении этих пяти игроков основано на сочетании их недавних результатов, высокого потенциала и вклада в развитие спорта», – заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Также из россиян в турнире примут участие Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Иван Землянский, Евгений Наер и Сергей Лобанов.