Володар Мурзин получил приглашение от ФИДЕ на Кубок мира по шахматам
Шахматист Володар Мурзин получил от ФИДЕ специальное приглашение на Кубок мира.
Турнир пройдет в Индии с 30 октября по 27 ноября.
Помимо россиянина Мурзина, wild-card от Международной шахматной федерации получили аргентинец Фаустино Оро, американцы Энди Вудворд и Абхиманью Мишра, а также представитель Австрии Кирилл Алексеенко.
«ФИДЕ всегда прилагает усилия, чтобы найти способы дать талантливым игрокам возможность совершенствоваться и проявить себя. Решение о приглашении этих пяти игроков основано на сочетании их недавних результатов, высокого потенциала и вклада в развитие спорта», – заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.
Также из россиян в турнире примут участие Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Иван Землянский, Евгений Наер и Сергей Лобанов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФИДЕ
