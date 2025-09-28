  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Финал Grand Chess Tour. Каруана, Аронян, Прагнанандха и Вашье-Лаграв разыграют победу на турнире
0

Финал Grand Chess Tour. Каруана, Аронян, Прагнанандха и Вашье-Лаграв разыграют победу на турнире

Каруана, Аронян, Прагнанандха и Вашье-Лаграв разыграют победу в Grand Chess Tour.

Финал соревнований состоится в Сан-Паулу с 28 сентября по 4 октября. Отбор прошли четыре шахматиста, показавшие лучшие результаты по итогам этапов сезона.

По регламенту, на турнире будут сыграны два полуфинала, матч за третье место и финал – для каждой стадии предусмотрено по 8 партий (2 в классику, 2 в рапид, 4 в блиц), где победитель определится по сумме набранных баллов.

Призовой фонд составит 350 тысяч долларов.

Финал Grand Chess Tour

Сан-Паулу, Бразилия

Полуфинальные пары

Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (США)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Расписание полуфинала

28 сентября, 21:00 – классический контроль / первые партии

29 сентября, 21:00 – классический контроль / вторые партии

30 сентября, 21:00 – рапид / первые и вторые партии

1 октября, 0:30 – блиц / первые, вторые, третьи и четвертые партии

Расписание финала и матча за третье место

1 октября, 21:00 – классический контроль / первые партии

2 октября, 21:00 – классический контроль / вторые партии

3 октября, 19:00 – рапид / первые и вторые партии

3 октября, 22:30 – блиц / первые, вторые и третьи партии

4 октября, 0:00 – блиц / четвертая партия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское.

Контроль времени – 90 минут на 40 ходов в классике (после 40-го хода прибавится еще 30 минут, также появится 30-секундное добавление на каждый ход); 25+10 в рапиде; 5+2 в блице.

В классических партиях предусмотрено по 6 очков за победу и 3 за ничью; в рапиде – по 4 и 2, в блице – по 2 и 1 соответственно.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Grand Chess Tour
результаты
logoЛевон Аронян
logoФабиано Каруана
Рамешбабу Прагнанандха
logoМаксим Вашье-Лаграв
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
«Вместо поддержки от федерации меня просто убрали. Чуть что, сразу на выброс». Шахматистку Гунину не включили в состав сборной на командный ЧМ
426 сентября, 19:03
Фируджа пропустит Кубок мира по шахматам и не сможет принять участие в турнире претендентов
224 сентября, 07:40
57-летний Гельфанд о продолжении карьеры: «Для меня важно чувствовать игру и не превращаться в дедушку, который рассказывает сказки о боевой молодости»
23 сентября, 15:52
Дворкович о том, что на турнирах разрешили джинсы: «Карлсен тут ни при чем. Мы точно за разумные решения»
23 сентября, 06:49
Аркадий Дворкович: «Можно надеяться на допуск всех российских команд к турнирам в 2026 году – при выполнении критериев МОК»
22 сентября, 17:57
Никита Витюгов: «Шахматы как киберспорт будут безнадежно проигрывать любой стрелялке в силу своей сложности»
322 сентября, 10:27
Шахматист Витюгов о переходе в Англию: «Смена федерации была очень тяжелым решением. Моя карьера не получила никакого плюса от этого»
722 сентября, 10:16
Лагно о «Большой швейцарке»: «Все задачи я выполнила. Если честно, не ожидала, потому что этот год у меня не очень хорошо складывался»
20 сентября, 11:57
Володар Мурзин получил приглашение от ФИДЕ на Кубок мира по шахматам
20 сентября, 10:49
Индийская шахматистка Дешмукх: «Горячкина вдохновила меня своей игрой. Здорово для женских шахмат, когда девушки соревнуются с сильнейшими»
119 сентября, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50