Финал Grand Chess Tour. Каруана, Аронян, Прагнанандха и Вашье-Лаграв разыграют победу на турнире

Каруана, Аронян, Прагнанандха и Вашье-Лаграв разыграют победу в Grand Chess Tour.

Финал соревнований состоится в Сан-Паулу с 28 сентября по 4 октября. Отбор прошли четыре шахматиста, показавшие лучшие результаты по итогам этапов сезона.

По регламенту, на турнире будут сыграны два полуфинала, матч за третье место и финал – для каждой стадии предусмотрено по 8 партий (2 в классику, 2 в рапид, 4 в блиц), где победитель определится по сумме набранных баллов.

Призовой фонд составит 350 тысяч долларов.

Финал Grand Chess Tour

Сан-Паулу, Бразилия

Полуфинальные пары

Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (США)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Расписание полуфинала

28 сентября, 21:00 – классический контроль / первые партии

29 сентября, 21:00 – классический контроль / вторые партии

30 сентября, 21:00 – рапид / первые и вторые партии

1 октября, 0:30 – блиц / первые, вторые, третьи и четвертые партии

Расписание финала и матча за третье место

1 октября, 21:00 – классический контроль / первые партии

2 октября, 21:00 – классический контроль / вторые партии

3 октября, 19:00 – рапид / первые и вторые партии

3 октября, 22:30 – блиц / первые, вторые и третьи партии

4 октября, 0:00 – блиц / четвертая партия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское.

Контроль времени – 90 минут на 40 ходов в классике (после 40-го хода прибавится еще 30 минут, также появится 30-секундное добавление на каждый ход); 25+10 в рапиде; 5+2 в блице.

В классических партиях предусмотрено по 6 очков за победу и 3 за ничью; в рапиде – по 4 и 2, в блице – по 2 и 1 соответственно.