Финал Grand Chess Tour. Каруана, Аронян, Прагнанандха и Вашье-Лаграв разыграют победу на турнире
Финал соревнований состоится в Сан-Паулу с 28 сентября по 4 октября. Отбор прошли четыре шахматиста, показавшие лучшие результаты по итогам этапов сезона.
По регламенту, на турнире будут сыграны два полуфинала, матч за третье место и финал – для каждой стадии предусмотрено по 8 партий (2 в классику, 2 в рапид, 4 в блиц), где победитель определится по сумме набранных баллов.
Призовой фонд составит 350 тысяч долларов.
Финал Grand Chess Tour
Сан-Паулу, Бразилия
Полуфинальные пары
Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (США)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Расписание полуфинала
28 сентября, 21:00 – классический контроль / первые партии
29 сентября, 21:00 – классический контроль / вторые партии
30 сентября, 21:00 – рапид / первые и вторые партии
1 октября, 0:30 – блиц / первые, вторые, третьи и четвертые партии
Расписание финала и матча за третье место
1 октября, 21:00 – классический контроль / первые партии
2 октября, 21:00 – классический контроль / вторые партии
3 октября, 19:00 – рапид / первые и вторые партии
3 октября, 22:30 – блиц / первые, вторые и третьи партии
4 октября, 0:00 – блиц / четвертая партия
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское.
Контроль времени – 90 минут на 40 ходов в классике (после 40-го хода прибавится еще 30 минут, также появится 30-секундное добавление на каждый ход); 25+10 в рапиде; 5+2 в блице.
В классических партиях предусмотрено по 6 очков за победу и 3 за ничью; в рапиде – по 4 и 2, в блице – по 2 и 1 соответственно.