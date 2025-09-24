  • Спортс
Фируджа пропустит Кубок мира по шахматам и не сможет принять участие в турнире претендентов

Алиреза Фируджа не выступит на Кубке мира по шахматам.

Об этом сообщает Chessdom. Французский гроссмейстер отсутствует в списках участников турнира, причины пропуска пока неизвестны.

Кубок мира был для Фируджи последним шансом попасть на турнир претендентов, победители которого получают право сыграть в матче за шахматную корону.

Мужской шахматный Кубок мира-2025 пройдёт в Индии. Турнир начнется 30 октября и завершится 27 ноября, в нем примут участие 206 шахматистов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Chessdom
