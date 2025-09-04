  • Спортс
  «Большая швейцарка» (жен). Гиря победила в первом туре, Лагно, Костенюк, Дронавалли сыграли вничью, Тань Чжунъи проиграла
«Большая швейцарка» (жен). Гиря победила в первом туре, Лагно, Костенюк, Дронавалли сыграли вничью, Тань Чжунъи проиграла

Лагно, Шувалова, Костенюк, Тань Чжунъи играют в женской «Большой швейцарке».

Матчи проходят в Самарканде с 4 по 15 сентября, параллельно с открытыми соревнованиями. Два лучших игрока получат квоты для участия в турнире претенденток 2026 года.

«Большая швейцарка»

Самарканд, Узбекистан

Начало вторых партий – 13:15 по московскому времени (5 сентября), прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ

После 1 тура из 11

Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 1

Рамешбабу Вайшали (Индия) – 1

Динара Вагнер (Германия) – 1

Ольга Гиря (Россия) – 1

Ольга Баделько (Австрия) – 1

Меруерт Камалиденова (Казахстан) – 1

Харика Дронавалли (Индия) – 0,5

Александра Костенюк (Швейцария) – 0,5

Екатерина Лагно (Россия) – 0,5

Нургюл Салимова (Болгария) – 0,5

Ирина Круш (США) – 0,5

Лела Джавахишвили (Грузия) – 0,5

Александра Мальцевская (Польша) – 0,5

Тань Чжунъи (Китай) – 0

Анна Музычук (Украина) – 0

Мария Музычук (Украина) – 0

Полина Шувалова (Россия) – 0

Валентина Гунина (Россия) – 0

Юлия Осьмак (Украина) – 0

Лея Гарифуллина (Россия) – 0

Карисса Йип (США) – 0

Теодора Иняц (Сербия) – 0

Анна Шухман (Россия) – 0

ПРИМЕЧАНИЕ: будет сыграно 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 90 минут плюс 30 секунд, с добавлением еще 30 минут после 40-го хода.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
