«Большая швейцарка» (жен). Гиря победила в первом туре, Лагно, Костенюк, Дронавалли сыграли вничью, Тань Чжунъи проиграла
Матчи проходят в Самарканде с 4 по 15 сентября, параллельно с открытыми соревнованиями. Два лучших игрока получат квоты для участия в турнире претенденток 2026 года.
Самарканд, Узбекистан
Начало вторых партий – 13:15 по московскому времени (5 сентября), прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ
После 1 тура из 11
Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 1
Рамешбабу Вайшали (Индия) – 1
Динара Вагнер (Германия) – 1
Ольга Гиря (Россия) – 1
Ольга Баделько (Австрия) – 1
Меруерт Камалиденова (Казахстан) – 1
Харика Дронавалли (Индия) – 0,5
Александра Костенюк (Швейцария) – 0,5
Екатерина Лагно (Россия) – 0,5
Нургюл Салимова (Болгария) – 0,5
Ирина Круш (США) – 0,5
Лела Джавахишвили (Грузия) – 0,5
Александра Мальцевская (Польша) – 0,5
Тань Чжунъи (Китай) – 0
Анна Музычук (Украина) – 0
Мария Музычук (Украина) – 0
Полина Шувалова (Россия) – 0
Валентина Гунина (Россия) – 0
Юлия Осьмак (Украина) – 0
Лея Гарифуллина (Россия) – 0
Карисса Йип (США) – 0
Теодора Иняц (Сербия) – 0
Анна Шухман (Россия) – 0
ПРИМЕЧАНИЕ: будет сыграно 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 90 минут плюс 30 секунд, с добавлением еще 30 минут после 40-го хода.