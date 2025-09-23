Дворкович о том, что на турнирах разрешили джинсы: «Карлсен тут ни при чем. Мы точно за разумные решения»

Аркадий Дворкович рассказал, почему в шахматах разрешили играть в джинсах.

В декабре-2024 норвежского шахматиста Магнуса Карлсена отстранили от одного из туров чемпионата мира по быстрым шахматам из-за того, что он пришел на игру в джинсах – это было запрещено официальным дресс-кодом.

Однако после того случая джинсы разрешили.

– На Grand Swiss был опробован новый вид дресс-кода, в котором разрешены джинсы. Повлиял ли на решение ФИДЕ Магнус Карлсен?

– Магнус здесь ни при чем. Можно сказать, что с точки зрения публичности та история была импульсом, однако в целом мы это всегда обсуждали. Здесь должны ориентироваться сразу на несколько факторов. Это не только мнение игроков, это ещё и мнение партнеров, спонсоров, медиа. Мы точно за разумные решения.

Мы, кстати, здесь увидели, что игроки, несмотря на значительное смягчение официальных требований, в целом продолжили одеваться, может, даже чуть более консервативно, чем это разрешено по дресс-коду. Это хорошо, значит, все понимают, что на экране нужно выглядеть соответствующе.

Понятно, что эксцессы могут быть. Какие-то единичные случаи, которые вызывают сомнения, могут быть. Но это именно единичные случаи, а подавляющее большинство игроков выглядит очень хорошо, – рассказал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

