  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Аркадий Дворкович: «Можно надеяться на допуск всех российских команд к турнирам в 2026 году – при выполнении критериев МОК»
0

Аркадий Дворкович: «Можно надеяться на допуск всех российских команд к турнирам в 2026 году – при выполнении критериев МОК»

Сборную России по шахматам могут допустить к командным турнирам в 2026 году.

Об этом заявил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

На данный момент представители мужской сборной России могут принимать участие в турнирах ФИДЕ в нейтральном статусе. Однако это не касается командных соревнований.

– В 2025 году ФИДЕ одобрила ряд прорывных решений по отношению к российским спортсменам. К турнирам допустили ветеранскую и юношескую команды, женскую сборную. Планируется ли какое-то обсуждение по вопросу допуска мужской сборной РФ, а также по поводу возвращения россиянам флага и гимна на ближайших конгрессах?

– Вы правы, прошедшая Генеральная Ассамблея показала, что для большинства членов ФИДЕ конструктивная работа с Международным олимпийским комитетом является принципиальным моментом, и именно она позволила утвердить все упомянутые вами решения, которые не вызвали замечаний МОК.

Общая тенденция за истекший год может быть названа позитивной. Я не сомневаюсь, что оба озвученных вами вопроса будут в повестке Генеральной Ассамблеи ФИДЕ в декабре.

С учетом опыта других международных федераций можно надеяться на допуск всех российских команд к турнирам в 2026 году при выполнении текущих критериев МОК. Более глобальные решения будут зависеть от общемировой ситуации и опять-таки от действующих рекомендаций МОК, – сказал Дворкович.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoФИДЕ
logoАркадий Дворкович
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Никита Витюгов: «Шахматы как киберспорт будут безнадежно проигрывать любой стрелялке в силу своей сложности»
1сегодня, 10:27
Шахматист Витюгов о переходе в Англию: «Смена федерации была очень тяжелым решением. Моя карьера не получила никакого плюса от этого»
4сегодня, 10:16
Лагно о «Большой швейцарке»: «Все задачи я выполнила. Если честно, не ожидала, потому что этот год у меня не очень хорошо складывался»
20 сентября, 11:57
Володар Мурзин получил приглашение от ФИДЕ на Кубок мира по шахматам
20 сентября, 10:49
Индийская шахматистка Дешмукх: «Горячкина вдохновила меня своей игрой. Здорово для женских шахмат, когда девушки соревнуются с сильнейшими»
119 сентября, 19:42
Ян Непомнящий сыграет на турнире BetBoom Streamers Battle х «Динамо» 11 по Доте
119 сентября, 16:20Киберспорт
Смагин о турнире претендентов: «У российских шахматистов есть шансы отобраться только через Кубок мира. Это будет очень непросто»
19 сентября, 08:08
Илья Городецкий: «Мужские шахматы в России после февраля 2022-го погрузились в глубокий кризис. Остается ждать Шогджиева, Ускова и других талантливых юниоров»
217 сентября, 09:42
Блюбаум о выходе в турнир претендентов: «Я измотан, но доволен тем, как провел «Большую швейцарку». Игра с Фируджей немного вышла из-под контроля, но я смог отбиться»
216 сентября, 11:58
«Большая швейцарка» (жен). Вайшали победила, Лагно заняла второе место и отобралась на турнир претенденток
1515 сентября, 18:28
Ко всем новостям
Последние новости
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50