Аркадий Дворкович: «Можно надеяться на допуск всех российских команд к турнирам в 2026 году – при выполнении критериев МОК»

Сборную России по шахматам могут допустить к командным турнирам в 2026 году.

Об этом заявил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович .

На данный момент представители мужской сборной России могут принимать участие в турнирах ФИДЕ в нейтральном статусе. Однако это не касается командных соревнований.

– В 2025 году ФИДЕ одобрила ряд прорывных решений по отношению к российским спортсменам. К турнирам допустили ветеранскую и юношескую команды, женскую сборную. Планируется ли какое-то обсуждение по вопросу допуска мужской сборной РФ, а также по поводу возвращения россиянам флага и гимна на ближайших конгрессах?

– Вы правы, прошедшая Генеральная Ассамблея показала, что для большинства членов ФИДЕ конструктивная работа с Международным олимпийским комитетом является принципиальным моментом, и именно она позволила утвердить все упомянутые вами решения, которые не вызвали замечаний МОК.

Общая тенденция за истекший год может быть названа позитивной. Я не сомневаюсь, что оба озвученных вами вопроса будут в повестке Генеральной Ассамблеи ФИДЕ в декабре.

С учетом опыта других международных федераций можно надеяться на допуск всех российских команд к турнирам в 2026 году при выполнении текущих критериев МОК. Более глобальные решения будут зависеть от общемировой ситуации и опять-таки от действующих рекомендаций МОК, – сказал Дворкович.