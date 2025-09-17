  • Спортс
  Илья Городецкий: «Мужские шахматы в России после февраля 2022-го погрузились в глубокий кризис. Остается ждать Шогджиева,Ускова и других талантливых юниоров»
Илья Городецкий: «Мужские шахматы в России после февраля 2022-го погрузились в глубокий кризис. Остается ждать Шогджиева,Ускова и других талантливых юниоров»

Илья Городецкий заявил, что мужские шахматы России находятся в глубоком кризисе.

Экс-руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ прокомментировал, в частности, итоги турнира «Большая швейцарка» в Самарканде, где лучшими из россиян стали Андрей Есипенко (19-е место) и Ян Непомнящий (42-е).

«Честно говоря, тут нечего расстраиваться: объективно из наших мужчин ни у кого и шансов на попадание в двойку не было. Яну Непомнящему не хватило пробивной силы, он одержал всего две победы. Андрей Есипенко, к сожалению, не очень удачно стартовал, в конце набрал ход, но дистанции не хватило.

Символично, что в последнем туре лучшие россияне играли между собой – Есипенко победил, и его финальный результат 7 из 11 смотрится очень неплохо, рейтинг он прибавил, но в борьбе за путевку в турнир претендентов, в отличие от Grand Swiss двухлетней давности, участия не принимал. Остальные же выступили просто посредственно, в итоговой таблице они очень далеко.

Мужские шахматы в России после февраля 2022 года окончательно погрузились в глубокий кризис. Нам ничего не остается, как ждать Романа Шогджиева, Артема Ускова и других талантливых юниоров. Но не будем забывать, что выигравший в блестящем стиле Аниш Гири родился и вырос в Санкт-Петербурге, и говорит по-русски лучше, чем мы с вами. Так что не стоит совсем уж списывать российскую шахматную школу со счетов.

Просто сложно стало выигрывать. Мне кажется, раньше у Непомнящего был более разухабистый стиль, он чередовал серии побед с достаточно неприятными неудачами. Думаю, он продолжит в каждом турнире выкладываться по полной, у него есть амбиции пробиться еще раз в турнир претендентов.

Все-таки на протяжении последних лет пяти именно они были основой его бытия. Скажем так: вся его жизнь строилась вокруг претендентских турниров и впоследствии матчей на первенство мира. Он будет стараться отобраться, теперь впереди Кубок мира», – сказал Городецкий.

Кубок мира по шахматам стартует 31 октября в Индии. Три лучших игрока получат квоты на турнир претендентов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
