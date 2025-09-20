Лагно о «Большой швейцарке»: «Все задачи я выполнила. Если честно, не ожидала, потому что этот год у меня не очень хорошо складывался»

Екатерина Лагно оценила свое выступление на турнире «Большая швейцарка».

По итогам соревнований Лагно заняла второе место – это лучший результат среди россиянок. Она смогла отобраться на турнир претендентов на шахматную корону среди женщин.

– Весной состоится турнир претендентов, на который вы смогли отобраться.

– Да, только-только это случилось. Так что к вам я с корабля на бал. Буквально пару дней назад поделила первое-второе место на турнире «Большая швейцарка » в Самарканде. Так что о какой-то подготовке к турниру претендентов речи не идет.

Я прилетела в Москву, потом сразу отправилась в Тюмень. Надеюсь, что у меня получится собрать команду, провести два-три сбора, как минимум. Это будет мой четвертый турнир претендентов подряд. Наверное, я должна сделать какие-то выводы, почему не получалось в прошлые разы. При этом и про отдых забывать нельзя. Слишком много шахмат – это уже перебор.

– Что в целом можете сказать о турнире в Самарканде?

– Безусловно, все задачи я выполнила. Если честно, не ожидала, потому что этот год у меня не очень хорошо складывался. Похвастаться было нечем. Где-то это меня угнетало, где-то давило. Но я решила – как будет, так будет. Сделаю все, что могу.

Как оказалось, настрой был неплохой, форма тоже. И как-то я от начала и до конца лидировала, никому не проиграла. Да и в целом атмосфера, организация была очень хорошей. В Самарканде я не в первый раз, поэтому знала, что все пройдет хорошо, – сказала Лагно .