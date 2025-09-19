Смагин о турнире претендентов: «У российских шахматистов есть шансы отобраться только через Кубок мира. Это будет очень непросто»

Сергей Смагин считает, что россиянам будет тяжело попасть на турнир претендентов.

Три путевки на турнир претендентов 2026 года разыграют на Кубке мира в ноябре, еще один участник определится по самому высокому среднему рейтингу на конец года, еще два – по итогам зачета круговых турниров года.

«Если в женском турнире претендентов у нас уже традиционно есть два места, то в мужском все сложнее. У нас нет шансов попасть по рейтингу и по зачету круговых турниров, остается только Кубок мира.

Но плотность в мировых шахматах сейчас такая, что отобраться через Кубок мира будет очень непросто. Последний крупный турнир Grand Swiss показал, что наши шахматисты оказались не готовы к ожесточенной борьбе, но у Кубка мира специфический формат, это нокаут-турнир, возможно, у кого-то и получится попасть в тройку», – сказал вице-президент Федерации шахмат России Смагин.