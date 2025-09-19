  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Индийская шахматистка Дешмукх: «Горячкина вдохновила меня своей игрой. Здорово для женских шахмат, когда девушки соревнуются с сильнейшими»
1

Индийская шахматистка Дешмукх: «Горячкина вдохновила меня своей игрой. Здорово для женских шахмат, когда девушки соревнуются с сильнейшими»

Обладатель Кубка мира рассказала, как ее вдохновила российская шахматистка.

В июне женский КМ по шахматам выиграла Дивья Дешмукх из Индии. В сентябре она и россиянка Александра Горячкина участвовали в открытом турнире «Большая швейцарка» вместе с мужчинами.

– В открытом турнире вы играете вместе с Александрой Горячкиной, которая тоже уже отобралась на [женский] турнир претендентов. Что скажете о россиянке?

– Я очень хорошо к ней отношусь. Видела, как она играла в открытом турнире еще в 2021 году. Тогда мне было 14 лет или около того, и она так вдохновила меня своей игрой, что я подумала: «Мне стоит сделать то же самое однажды». Это здорово для женских шахмат, когда девушки соревнуются с сильнейшими. Мне нравится смотреть, как играет Александра.

– Многие говорят не только о вашем шахматном мастерстве, но и о привлекательной внешности. Приятно ли вам такое внимание?

– Не особо. Я хочу вдохновлять людей играть в шахматы, поэтому не очень люблю, когда люди обращают внимание на то, как я выгляжу.

– Можно ли сказать, что вы феминистка?

– У этого термина слишком большой диапазон значений. Но я определенно верю, что женщины в борьбе за титулы должны соревноваться с лучшими. И неважно, кто будет этим лучшим – женщина или мужчина.

– Верите ли, что когда-нибудь женщина сможет стать чемпионом мира?

– Сейчас это сложно, потому что среди парней мы видим очень серьезную конкуренцию. Чем больше мужчин играет в шахматы, тем выше вероятность, что кто-то из них добьется успеха. Поэтому как только соотношение мужчин и женщин в шахматах станет 50 на 50, мы вернемся к этому вопросу, – сказала Дешмукх.

В «Большой швейцарке» Дешмукх и Горячкина заняли 81-е и 82-е места соответственно.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Дивья Дешмукх
logoтурнир претендентов
Grand Swiss (Большая швейцарка)
logoАлександра Горячкина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Ян Непомнящий сыграет на турнире BetBoom Streamers Battle х «Динамо» 11 по Доте
сегодня, 16:20Киберспорт
Смагин о турнире претендентов: «У российских шахматистов есть шансы отобраться только через Кубок мира. Это будет очень непросто»
сегодня, 08:08
Илья Городецкий: «Мужские шахматы в России после февраля 2022-го погрузились в глубокий кризис. Остается ждать Шогджиева, Ускова и других талантливых юниоров»
217 сентября, 09:42
Блюбаум о выходе в турнир претендентов: «Я измотан, но доволен тем, как провел «Большую швейцарку». Игра с Фируджей немного вышла из-под контроля, но я смог отбиться»
216 сентября, 11:58
«Большая швейцарка» (жен). Вайшали победила, Лагно заняла второе место и отобралась на турнир претенденток
1515 сентября, 18:28
«Большая швейцарка». Гири выиграл турнир, Блюбаум – 2-й, Фируджа – 3-й, Ниманн – 8-й, Есипенко – 19-й, Непомнящий – 42-й
10515 сентября, 18:15
Шахматистка Бивол о преследователе из Латвии: «Честно отвечу: история не закончилась. Я просто игнорирую, хотя он пытался и дальше меня задеть»
313 сентября, 20:11
Алина Бивол: «С точки зрения повышения медийности и «продаваемости» шахмат контроль нужно уменьшать»
113 сентября, 19:58
Израильских шахматистов вынудили сняться с турнира в Испании. Организаторы выступили против их участия в знак поддержки Палестины
11013 сентября, 11:57
Чемпион мира Гукеш проиграл три матча подряд на турнире «Большая швейцарка» – соперникам вне топ-80 рейтинга ФИДЕ
2911 сентября, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50