Индийская шахматистка Дешмукх: «Горячкина вдохновила меня своей игрой. Здорово для женских шахмат, когда девушки соревнуются с сильнейшими»

Обладатель Кубка мира рассказала, как ее вдохновила российская шахматистка.

В июне женский КМ по шахматам выиграла Дивья Дешмукх из Индии. В сентябре она и россиянка Александра Горячкина участвовали в открытом турнире «Большая швейцарка» вместе с мужчинами.

– В открытом турнире вы играете вместе с Александрой Горячкиной, которая тоже уже отобралась на [женский] турнир претендентов. Что скажете о россиянке?

– Я очень хорошо к ней отношусь. Видела, как она играла в открытом турнире еще в 2021 году. Тогда мне было 14 лет или около того, и она так вдохновила меня своей игрой, что я подумала: «Мне стоит сделать то же самое однажды». Это здорово для женских шахмат, когда девушки соревнуются с сильнейшими. Мне нравится смотреть, как играет Александра.

– Многие говорят не только о вашем шахматном мастерстве, но и о привлекательной внешности. Приятно ли вам такое внимание?

– Не особо. Я хочу вдохновлять людей играть в шахматы, поэтому не очень люблю, когда люди обращают внимание на то, как я выгляжу.

– Можно ли сказать, что вы феминистка?

– У этого термина слишком большой диапазон значений. Но я определенно верю, что женщины в борьбе за титулы должны соревноваться с лучшими. И неважно, кто будет этим лучшим – женщина или мужчина.

– Верите ли, что когда-нибудь женщина сможет стать чемпионом мира?

– Сейчас это сложно, потому что среди парней мы видим очень серьезную конкуренцию. Чем больше мужчин играет в шахматы, тем выше вероятность, что кто-то из них добьется успеха. Поэтому как только соотношение мужчин и женщин в шахматах станет 50 на 50, мы вернемся к этому вопросу, – сказала Дешмукх.

В «Большой швейцарке» Дешмукх и Горячкина заняли 81-е и 82-е места соответственно.