Шахматистка Бивол о преследователе из Латвии: «Честно отвечу: история не закончилась. Я просто игнорирую, хотя он пытался и дальше меня задеть»

Шахматистка Алина Бивол высказалась о преследователе из Латвии.

– Тебя долгое время преследовал хейтер из Латвии. Удалось ли положить конец этой истории, и как в целом спортсменка твоего уровня справляется с негативом? Не теряется ли мотивация?

– Честно отвечу: история не закончилась. Я так понимаю, что главная цель хейтера – моя реакция, чего он и хотел от других пострадавших девушек. Поэтому я просто игнорирую, хотя он пытался и дальше меня задеть, высылая новые письма или публикуя очередные гадости.

Я рада, что после разбирательства в [международной федерации] ФИДЕ с этого человека сняли спортивное звание и это клеймо останется на всю жизнь. С обычным хейтом я сталкиваюсь и по сей день с разных сторон, невозможно нравиться всем. Так что я просто живу свою жизнь и стараюсь не обращать внимания на тех, кому так и хочется написать мне какую-то гадость, – сказала чемпионка России по блицу 2018 года Бивол .

«Спорт-Экспресс» уточняет , что речь идет о латвийском шахматисте Андрее Стребкове, который рассылал девушкам письма, «содержащие порнографические материалы и использованные презервативы». На имя Бивол в период с 2013 по 2019 год было отправлено около 15 конвертов.

ФИДЕ лишила Стребкова звания международного мастера и дисквалифицировала на 12 лет.