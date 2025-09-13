  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Шахматистка Бивол о преследователе из Латвии: «Честно отвечу: история не закончилась. Я просто игнорирую, хотя он пытался и дальше меня задеть»
2

Шахматистка Бивол о преследователе из Латвии: «Честно отвечу: история не закончилась. Я просто игнорирую, хотя он пытался и дальше меня задеть»

Шахматистка Алина Бивол высказалась о преследователе из Латвии.

– Тебя долгое время преследовал хейтер из Латвии. Удалось ли положить конец этой истории, и как в целом спортсменка твоего уровня справляется с негативом? Не теряется ли мотивация?

– Честно отвечу: история не закончилась. Я так понимаю, что главная цель хейтера – моя реакция, чего он и хотел от других пострадавших девушек. Поэтому я просто игнорирую, хотя он пытался и дальше меня задеть, высылая новые письма или публикуя очередные гадости.

Я рада, что после разбирательства в [международной федерации] ФИДЕ с этого человека сняли спортивное звание и это клеймо останется на всю жизнь. С обычным хейтом я сталкиваюсь и по сей день с разных сторон, невозможно нравиться всем. Так что я просто живу свою жизнь и стараюсь не обращать внимания на тех, кому так и хочется написать мне какую-то гадость, – сказала чемпионка России по блицу 2018 года Бивол.

«Спорт-Экспресс» уточняет, что речь идет о латвийском шахматисте Андрее Стребкове, который рассылал девушкам письма, «содержащие порнографические материалы и использованные презервативы». На имя Бивол в период с 2013 по 2019 год было отправлено около 15 конвертов.

ФИДЕ лишила Стребкова звания международного мастера и дисквалифицировала на 12 лет.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoФИДЕ
Алина Бивол
Андрей Стребков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Алина Бивол: «С точки зрения повышения медийности и «продаваемости» шахмат контроль нужно уменьшать»
48 минут назад
«Большая швейцарка» (жен). Лагно лидирует после девятого тура, опережая Вайшали на пол-очка
9сегодня, 18:11
«Большая швейцарка». Фируджа, Гири, Блюбаум и Каймер лидируют за два тура до конца, Ниманн отстает на пол-очка, Непомнящий – на одно
59сегодня, 18:00
Израильских шахматистов вынудили сняться с турнира в Испании. Организаторы выступили против их участия в знак поддержки Палестины
94сегодня, 11:57
Чемпион мира Гукеш проиграл три матча подряд на турнире «Большая швейцарка» – соперникам вне топ-80 рейтинга ФИДЕ
2911 сентября, 21:14
«Ничего не вижу и не соображаю». Гунина снялась с «Большой швейцарки» из-за проблем со зрением
118 сентября, 16:44
Смагин о «Большой швейцарке»: «Наши шахматисты пока не блещут. Многие оказались не готовы к жесточайшей борьбе»
8 сентября, 09:58
Ян Непомнящий: «Когда кто-то сможет произнести мою фамилию корректно, я буду самым счастливым человеком в мире. Но, как говорится, хоть горшком назови, только в печку не ставь»
76 сентября, 06:31
Шахматист Шогджиев получил сертификат Книги рекордов России как самый юный международный мастер в истории
15 сентября, 09:42
Сергей Смагин: «Возможно, Горячкина считает, что игра с мужчинами поможет ей улучшить результаты в женских турнирах, но пока ей это ничем не помогает»
45 сентября, 08:26
Ко всем новостям
Последние новости
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50