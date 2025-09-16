Блюбаум о выходе в турнир претендентов: «Я измотан, но доволен тем, как провел «Большую швейцарку». Игра с Фируджей немного вышла из-под контроля, но я смог отбиться»

Маттиас Блюбаум высказался о выходе в шахматный турнир претендентов.

4-15 сентября в Самарканде проходила «Большая швейцарка ». Победил Аниш Гири из Нидерландов, второе место занял немец Блюбаум – оба получили квоты для участия в турнире претендентов 2026 года, где определится будущий соперник действующего чемпиона мира.

– Изучали ли перед игрой возможные расклады, чтобы попасть на турнир претендентов?

– Конечно. Я решил твердо стоять на своем, так как знал, что Алирезе (Фирудже, с которым Блюбаумсыграл вничью в последнем туре – Спортс’’) нужно бороться за победу черными. У меня был такой план на матч. Игра немного вышла из-под контроля, но, к счастью, я смог отбиться.

– Какие эмоции вы испытываете сейчас?

– Я измотан, хотя доволен тем, как провел турнир. Я пока все еще нервничаю, потому что партия Винсента пока идет (в момент интервью продолжал играть Винсент Каймер, сохранявший теоретические шансы обойти Блюбаума в турнирной таблице – Спортс’’).

– Сейчас шахматисты становятся все моложе. У нас есть талантливые подростки и даже дети. Как думаете, нынешнее поколение сильнее предыдущего?

– Я более или менее принадлежу к старшему поколению. Молодые ребята все очень боевые и просто очень сильные. К тому же вся информация о шахматах в наши дни настолько легкодоступна, что уже в юные годы шахматисты становятся более сильными и решительными, – ответил Блюбаум.