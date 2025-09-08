Смагин о «Большой швейцарке»: «Наши шахматисты пока не блещут. Многие оказались не готовы к жесточайшей борьбе»

Российские шахматисты оказались не готовы к борьбе на турнире Grand Swiss.

Такое мнение высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Турнир Grand Swiss («Большая швейцарка ») проходит в Самарканде с 4 по 15 сентября. По итогам четырех туров первое место с 3,5 очками занимает иранец Пархам Магсудлу.

Лучшим из россиян является Ян Непомнящий, набравший 2,5 очка (27-е место), столько же баллов у Андрея Есипенко , занимающего 38-е место. Другие представители России на турнире – Максим Матлаков , Александра Горячкина , Даниил Дубов , Володар Мурзин (набрали по 2 очка), Иван Землянский, Евгений Наер, Владислав Артемьев, Александр Грищук (по 1,5 очка).

«Наверное, в этом году – это самый сильный турнир в шахматах. Наши шахматисты пока не блещут, хотя Ян Непомнящий и Андрей Есипенко еще остаются в борьбе. Им, как и другим нашим шахматистам, необходимо прибавлять, иначе конкуренты могут оторваться очень далеко. К сожалению, многие оказались не готовы к жесточайшей борьбе», – отметил Смагин.