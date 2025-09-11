1

Гукеш потерпел три поражения подряд на турнире «Большая швейцарка»

Действующий чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу потерпел третье подряд поражение на турнире «Большая швейцарка», который проходит в Самарканде.

Сегодня индийский гроссмейстер уступил Эдизу Гюрелю из Турции в 7-м туре. В предыдущих двух раундах он также проиграл греку Николасу Теодору и американцу Абхиманью Мишре.

За четыре тура до конца Гукеш занимает 84-е место на турнире, набрав 3 очка. Лидируют его соотечественник Нихал Сарин и немец Маттиас Блюбаум (по 5,5).

Гукешу 19 лет, он завоевал шахматную корону в 2024-м, обыграв китайца Дин Лижэня.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Абхиманью Мишра
Grand Swiss (Большая швейцарка)
Гукеш Доммараджу
