Гукеш потерпел три поражения подряд на турнире «Большая швейцарка»
Действующий чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу потерпел третье подряд поражение на турнире «Большая швейцарка», который проходит в Самарканде.
Сегодня индийский гроссмейстер уступил Эдизу Гюрелю из Турции в 7-м туре. В предыдущих двух раундах он также проиграл греку Николасу Теодору и американцу Абхиманью Мишре.
За четыре тура до конца Гукеш занимает 84-е место на турнире, набрав 3 очка. Лидируют его соотечественник Нихал Сарин и немец Маттиас Блюбаум (по 5,5).
Гукешу 19 лет, он завоевал шахматную корону в 2024-м, обыграв китайца Дин Лижэня.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
