«Ничего не вижу и не соображаю». Гунина снялась с «Большой швейцарки» из-за проблем со зрением

Валентина Гунина снялась с «Большой швейцарки» из-за проблем со зрением.

Турнир проходит в Самарканде (Узбекистан) с 4 по 15 сентября.

Гунина шла на 52-м месте после четырех туров из одиннадцати.

«С такими глазами просто невозможно играть. Я просто ничего не вижу и не соображаю.

Скорая приезжала. Все серьезно. Пока помощь идет через Аркадия Владимировича Дворковича и через ФИДЕ. Российская федерация пока не в курсе.

Я снялась с турнира. Дома ждут и доктор тоже. Утром ранним рейс, и мне нужно не нервничать. Ближе к вечеру доктор. Как же болит глаз, тошнит и голова болит», – написала Гунина.